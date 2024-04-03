Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:13, 3 апреля 2024Мир

В Германии задержали шедшее из России судно из-за возможного нарушения санкций

Шедшее из РФ судно задержали в немецком порту, заподозрив в нарушении санкций

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Зашедшее в немецкий порт Росток судно задержали, заподозрив в нарушении антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Судно Atlantic Navigator II, управляемое канадской компанией CSAL и шедшее под флагом Маршалловых Островов, было задержано немецкой таможней. Сообщается, что на борту находится 251 контейнер с березовой древесиной, на которую распространяются антироссийские санкции ЕС.

Отмечается, что остановка в Ростоке была незапланированной — у судна оказался поврежден гребной винт. Atlantic Navigator II зашло в порт в Германии 4 марта, а вышло из Санкт-Петербурга 7 февраля.

В прокуратуре города сообщили, что в отношении капитана грузового судна ведется расследование по подозрению в нарушении закона ФРГ о внешней торговле и платежах.

Кроме того, ранее газета Ostsee Zeitung утверждала, что судно также перевозило в США обогащенный уран, на который санкции не распространяются. Он мог предназначаться для атомных электростанций. В администрация порта Ростока и таможне отказались подтвердить, действительно ли на борту находится уран.

В ноябре сообщалось, что танкер NS Century с партией российской нефти более десяти дней дрейфует в районе Шри-Ланки. Судно следовало в индийский порт Вадинар, но после введения в его отношении санкций США остановилось.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Подполье сообщило о нашествии иностранных наемников в Харькове

      В Германии задержали шедшее из России судно из-за возможного нарушения санкций

      В НАТО усомнились в идее создать фонд на 100 миллиардов долларов для Украины

      Раскрыт размер средней зарплаты в России

      Задержан директор филиала «Россети Северный Кавказ» за мошенничество

      Белоруссия рассмотрит выплаты пенсий бывшим украинским военным

      Ведущая Первого канала раскрыла подробности работы с Эрнстом

      Крестник главаря ОПГ Шишкана вор в законе Стокозуб попался на вымогательстве

      Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше