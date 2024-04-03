В Германии задержали шедшее из России судно из-за возможного нарушения санкций

Шедшее из РФ судно задержали в немецком порту, заподозрив в нарушении санкций

Зашедшее в немецкий порт Росток судно задержали, заподозрив в нарушении антироссийских санкций Евросоюза, сообщает Reuters.

Судно Atlantic Navigator II, управляемое канадской компанией CSAL и шедшее под флагом Маршалловых Островов, было задержано немецкой таможней. Сообщается, что на борту находится 251 контейнер с березовой древесиной, на которую распространяются антироссийские санкции ЕС.

Отмечается, что остановка в Ростоке была незапланированной — у судна оказался поврежден гребной винт. Atlantic Navigator II зашло в порт в Германии 4 марта, а вышло из Санкт-Петербурга 7 февраля.

В прокуратуре города сообщили, что в отношении капитана грузового судна ведется расследование по подозрению в нарушении закона ФРГ о внешней торговле и платежах.

Кроме того, ранее газета Ostsee Zeitung утверждала, что судно также перевозило в США обогащенный уран, на который санкции не распространяются. Он мог предназначаться для атомных электростанций. В администрация порта Ростока и таможне отказались подтвердить, действительно ли на борту находится уран.

В ноябре сообщалось, что танкер NS Century с партией российской нефти более десяти дней дрейфует в районе Шри-Ланки. Судно следовало в индийский порт Вадинар, но после введения в его отношении санкций США остановилось.

