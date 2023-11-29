Попавший под санкции США танкер с российской нефтью застрял в море

Bloomberg: санкции не пускают танкер NS Century с российской нефтью в порт Индии

Танкер NS Century с партией российской нефти более десяти дней дрейфует в районе Шри-Ланки. Судно следовало в индийский порт Вадинар, но после введения в его отношении санкций США остановилось, пишет Bloomberg.

По данным ресурсов, отслеживающих движение судов, NS Century вышел из южнокорейского порта в конце октября с грузом нефти премиального российского сорта Sokol. В середине ноября оно и еще два танкера попали в санкционные списки.

С этого момента, отмечает издание, индийские власти не могут решить, что делать с партией нефти. С одной стороны, Индия получает выгоду из-за закупок российского сырья со скидкой, но в то же время государственные предприятия не хотят портить отношения с США.

Потенциальные заказчики партии отказались от комментариев по поводу дальнейшей судьбы груза. В свою очередь генеральный директорат судоходства Индии еще на прошлой неделе пояснил, что вопрос разрешения разгрузки судна будет решаться в правительстве.

Одновременно с NS Century санкции ввели в отношении судов Kazan и Ligovsky Prospect. Все они ходили под флагом Либерии и, как указали в Вашингтоне, нарушали условия ценового потолка для нефти из России, установленного на уровне 60 долларов за баррель.

На этом фоне прекратили сотрудничество с российскими нефтяными компаниями греческие судовладельцы, у которых в распоряжении имеется около сотни танкеров.

Спустя неделю после решения США стало известно о резком падении российского экспорта нефти. Так, 19 ноября было отправлено 2,7 миллиона баррелей сырья, меньше в 2023 году было только 20 августа и 6 июня.