США ударили санкциями по поставкам российской нефти в Индию

Reuters: попавшие под санкции США танкеры возили российскую нефть в Индию

Все три ходившие под флагом Либерии танкера, в отношении которых США накануне, 16 ноября, ввели санкции за нарушение условий ценового потолка для российской нефти, занимались доставкой сырья в Индию. Об этом со ссылкой на данные LSEG и Kpler пишет Reuters.

Попавшие под удар Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century выгрузили нефть марки Sokol в сентябре, а два из них совершили еще один рейс в октябре. Сейчас NS Century находится в пути, чтобы 25 ноября доставить партию в индийский город Вадинар.

Дальневосточный сорт нефти Sokol считается премиальным, он стоит дороже основного российского экспортного сорта Urals. По оценкам отраслевых агентств, его продажи всегда проходили по цены выше 60 долларов за баррель, хотя в основном поставки проходили в Китай, где влияние потолка цен было значительно ниже.

Управляющие танкерами компании были зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах и Либерии. Также накануне под санкции попали 11 компаний, зарегистрированных в России.

США в последнее время усилили попытки противодействия нарушению ценового потолка, в первую очередь при поставках в Индию. В частности, в конце октября стало известно, что американский Минфин начал проверку работающих в стране индийских банков на тему пособничества в обходе ограничений. От них требовали подробную информацию о закупках нефти в России.

Растущая активность совпала со значительным снижением нефтяных котировок. По сравнению с сентябрьскими максимумами цены опустились более чем на 20 процентов.