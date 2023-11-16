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21:00, 16 ноября 2023Экономика

Цены на нефть рухнули

Цена на нефть Brent рухнула почти до 77 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во вторую половину дня четверга, 16 ноября, мировые цены на нефть начали резкое снижение. Стоимость сорта Brent рухнула почти до 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сорт WTI упал ниже 73 долларов за баррель. Снижение с начала суток составило около пяти процентов. В последний раз на нынешних уровнях котировки находились в начале июля.

Brent от TradingView

Поводом для такой динамики, как отмечают аналитики, опрошенные Reuters, стали неожиданно высокие запасы сырья в США, что значительно отличается от предыдущих прогнозов. Ожидания слабого спроса в Китае и близкие к максимуму уровни добычи в США заставили трейдеров переосмыслить соотношение спроса и предложения в пользу последнего и усомниться в дефиците на рынке.

До этого отраслевые агентства сообщили, что Саудовская Аравия и Россия увеличили экспорт нефти, что также могло поспособствовать снижению котировок. С момента локального максимума в сентябре нефтяные цены потеряли уже более 20 процентов.

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      Платон Щукин
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