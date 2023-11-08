Поставки российской нефти рекордно выросли

Bloomberg: поставки нефти из России почти достигли максимума за четыре месяца

Россия за четыре недели до 5 ноября отгразила из своих портов по 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного мониторинга.

По данным агентства, это уровень, близкий к максимальному. Наиболее высокие показатели отгрузки наблюдались в апреле-мае этого года. После началось снижение, которое достигло минимума в конце июля. Потом объемы поставок демонстрировали рост, хотя и были периоды незначительного снижения.

К примеру, на данный момент показатель ниже, чем за период за четыре недели до 22 октября (тогда было 3,5 миллиона баррелей в день).

Ранее Всемирный банк сообщил, что в случае «небольшого сбоя» черное золото может подорожать до 102 долларов за баррель. В случае же «крупного сбоя», сравнимого с арабским нефтяным эмбарго 1973 года, цена нефти способна вырасти на 56-75 процентов, до 140-157 долларов за баррель.