Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:51, 30 октября 2023Экономика

Во Всемирном банке допустили повторение нефтяного шока 1973 года

ВБ: цены на нефть могут вырасти до 157 долларов при разрастании войны в Израиле

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Биржевые цены на нефть могут вырасти до 157 долларов за баррель в случае разрастания войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчета аналитиков Всемирного банка (ВБ).

При резком расширении географии военного конфликта на Ближнем Востоке и вовлечении в него ряда региональных государств мировой энергетический рынок может столкнуться с серьезными перебоями в поставках сырья. В этом случае суммарные потери будут оцениваться в районе 6-8 миллионов баррелей в сутки. По своим масштабам подобное сокращение будет сопоставимо с арабским нефтяным эмбарго 1973 года. «Перспективы (мировой экономики при таком сценарии — прим. «Ленты.ру») могут быстро ухудшиться», — предупредили в организации.

Во Всемирном банке также добавили, что даже в случае небольших перебоев в поставках сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке сокращение предложения на глобальном уровне может составить от 500 тысяч до двух миллионов баррелей в сутки. При таком раскладе биржевые цены на нефть будут находиться в диапазоне 93-102 доллара, что окажет дополнительное инфляционное давление. В свою очередь, при «средних» перебоях на уровне 3-5 миллионов баррелей в день сырьевые котировки могут подскочить до 121 доллара за баррель, заключили в ВБ.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
10 октября 2023
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
Война Израиля и ХАМАС взвинтила цены на оружие и нефть. Как боевые действия повлияли на мировую экономику?
10 октября 2023

Причиной глобального нефтяного кризиса 1973 года стал запрет стран-участниц Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) на поставки сырья государствам, поддержавшим Израиль в так называемой войне Судного дня против Египта и Сирии. В результате этого решения Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония лишились возможности получать ближневосточную нефть. Действие эмбарго продлилось вплоть до марта 1974 года. За это время биржевые цены на сырье поднялись в четыре раза — с 3 до 12 долларов за баррель.

Ранее о рисках резкого роста сырьевых котировок также сообщали журналисты агентства Bloomberg. При наихудшем сценарии они допустили увеличение биржевых цен на нефть до 150 долларов за баррель. По мнению экспертов, это произойдет в случае начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. При таком раскладе глобальная инфляция ускорится до 6,7 процента, что может замедлить и без того невысокие темпы роста мировой экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Квартиру Зеленского в Крыму продали за миллионы рублей. Кому она досталась и куда направят деньги?

      «Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом

      Бывший сотрудник российской школы получил три года за развратную переписку

      Бывший топ-менеджер Microsoft назвал причины провала Windows Phone

      Беженцы с Ближнего Востока попытались проникнуть в Абхазию

      Новая владелица квартиры Зеленского назвала причину покупки

      Нетаньяху прокомментировал возможность отставки

      Во Всемирном банке допустили повторение нефтяного шока 1973 года

      Министр спорта Франции заявила об усталости от идиотов на стадионах

      Советник Зеленского рассказал о воровстве среди чиновников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости