Во Всемирном банке допустили повторение нефтяного шока 1973 года

ВБ: цены на нефть могут вырасти до 157 долларов при разрастании войны в Израиле

Биржевые цены на нефть могут вырасти до 157 долларов за баррель в случае разрастания войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчета аналитиков Всемирного банка (ВБ).

При резком расширении географии военного конфликта на Ближнем Востоке и вовлечении в него ряда региональных государств мировой энергетический рынок может столкнуться с серьезными перебоями в поставках сырья. В этом случае суммарные потери будут оцениваться в районе 6-8 миллионов баррелей в сутки. По своим масштабам подобное сокращение будет сопоставимо с арабским нефтяным эмбарго 1973 года. «Перспективы (мировой экономики при таком сценарии — прим. «Ленты.ру») могут быстро ухудшиться», — предупредили в организации.

Во Всемирном банке также добавили, что даже в случае небольших перебоев в поставках сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке сокращение предложения на глобальном уровне может составить от 500 тысяч до двух миллионов баррелей в сутки. При таком раскладе биржевые цены на нефть будут находиться в диапазоне 93-102 доллара, что окажет дополнительное инфляционное давление. В свою очередь, при «средних» перебоях на уровне 3-5 миллионов баррелей в день сырьевые котировки могут подскочить до 121 доллара за баррель, заключили в ВБ.

Причиной глобального нефтяного кризиса 1973 года стал запрет стран-участниц Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) на поставки сырья государствам, поддержавшим Израиль в так называемой войне Судного дня против Египта и Сирии. В результате этого решения Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония лишились возможности получать ближневосточную нефть. Действие эмбарго продлилось вплоть до марта 1974 года. За это время биржевые цены на сырье поднялись в четыре раза — с 3 до 12 долларов за баррель.

Ранее о рисках резкого роста сырьевых котировок также сообщали журналисты агентства Bloomberg. При наихудшем сценарии они допустили увеличение биржевых цен на нефть до 150 долларов за баррель. По мнению экспертов, это произойдет в случае начала полномасштабной войны между Израилем и Ираном. При таком раскладе глобальная инфляция ускорится до 6,7 процента, что может замедлить и без того невысокие темпы роста мировой экономики.