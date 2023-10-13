Описаны последствия войны Израиля с ХАМАС для мировой экономики

Bloomberg: расширение войны Израиля с ХАМАС может привести мир к рецессии

Разрастание военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС грозит мировой экономике не только резким ростом цен на нефть, но и, в случае вовлечения в него большего количества стран, даже рецессией и резким замедлением глобального роста. Об этом пишет Bloomberg, журналисты которого проанализировали возможные сценарии развития событий.

Ярким примером того, как конфликт на Ближнем Востоке может вызвать потрясения во всем мире, в материале назвали арабо-израильскую войну 1973 года, в 50-ю годовщину которой боевики ХАМАС атаковали Израиль на прошлой неделе. В 70-х боевые действия привели к последствиям в виде нефтяного эмбарго и многолетней стагфляции в крупных экономиках.

Согласно первому описанному варианту развития событий, предложенному экспертами агентства, в ситуации, когда конфликт не выйдет за рамки израильско-палестинского противостояния, нефть может подорожать на три-четыре доллара за баррель, что минимально скажется на мировой экономике.

При втором сценарии противостояние превратится в прокси-войну, предпосылками к чему журналисты видят уже происходящие перестрелки между представителями «Хезболлы», поддерживаемой Ираном влиятельной политической и военной силы в Ливане, и Израилем. В этом случае конфликт, по их мнению, распространится на Ливан и Сирию, где размещены проиранские силы. Вкупе с возможным втягиванием в кризис соседних стран, например, Египта и Туниса, где может начаться политическая турбулентность, такие события способны привести к замедлению темпов роста мировой экономики до 2,4 процента, что, если не считать пандемийный 2020 год, станет самой слабой прибавкой с кризиса 2009 года.

В случае же третьей возможности — маловероятной, но крайне опасной прямой войны между Израилем и Ираном — эксперты ожидают глобальной рецессии и взлета цен на нефть до 150 долларов за баррель. При этом глобальная инфляция ускорится до 6,7 процента, а из-за дорогого бензина в США у президента Джо Байдена возникнут большие проблемы с переизбранием на второй срок.

Ранее стало известно, что газ в Европе подорожал почти на 15 процентов на фоне снижения закупок Египтом у Израиля, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны. Страна использует часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное предпочитает экспортировать в виде СПГ.