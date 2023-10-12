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15:54, 12 октября 2023Экономика

Газ в Европе подорожал на фоне снижения поставок из Израиля

Цена на газ в Европе выросла на 12,6 % на фоне снижения поставок из Израиля

Фото: Michel Spingler / AP

Рост цен на газ в Европе значительно ускорился, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По состоянию на 13:50 по московскому времени цена за тысячу кубометров выросла на 10,8 процента, а на момент написания материала рост ускорился до 12,6 процента, достигнув 575,4 доллара за тысячу кубометров.

Топливо дорожает на фоне снижения на 20 процентов закупок израильского газа Египтом, произошедшего после приостановки добычи на месторождении Тамар из-за войны с ХАМАС, а также прекращения поставок в Финляндию по подводному газопроводу Balticconnector.

Египет использовал часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное экспортировал в виде СПГ, чтобы заработать валюту. Отмечается, что столкнувшись в 2023 году с кризисом в электроэнергетике страна вынуждена была ввести веерные отключения света. Теперь из-за неопределенности с поставками из Израиля Египет может отложить планировавшееся на октябрь возобновление экспорта газа, со ссылкой на данные Africa Oil+Gas Report пишет «Интерфакс». В июне 2022 года сообщалось, что Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который должен был помочь Европе заместить поставки топлива из России.

Поставки из Эстонии в Финляндию по ведущему по дну Балтийского моря Balticconnector остановили 8 октября из-за вероятности внешнего воздействия. По предварительным данным, возобновят их не раньше апреля 2024 года, в связи с чем Финляндии придется нарастить закупки СПГ по более высоким ценам.

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    Дмитрий Воронин
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