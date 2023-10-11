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16:41, 11 октября 2023Экономика

Оценены экономические последствия повреждения Balticconnector

Экономист Лобода: из-за повреждения Balticconnector для Финляндии подорожает газ

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

На фоне перекрытия подводного газопровода Balticconnector, связанного с подозрением на утечку, Финляндии придется закупать СПГ по более высоким ценам, заявил «Известям» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его оценке, без газа в стране осталась примерно треть потребителей.

Эксперт напомнил, что сократившая закупки в России Финляндия также получает СПГ с плавучего терминала. Выпавшие объемы она заменить сможет, но уже «по новым ценам». Говоря о последствиях случившегося для Эстонии, второй причастной к Balticconnector стране, он отметил низкий уровень потребления газа, благодаря чему выпавшие объемы можно будет заместить поставками из Литвы и Латвии.

Длина Balticconnector составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиарда кубометров в год. Он проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. По этому маршруту Финляндия получает газ из латвийских хранилищ. Давление в трубе резко упало в ночь на 8 октября, после чего клапаны трубопровода перекрыли.

Позднее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал вероятной причиной происшествия внешнее воздействие. Как отметил глава компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд, ремонт подводного газопровода может занять месяцы. Только на подготовку оборудования к осмотру магистрали понадобится несколько дней.

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    Дмитрий Воронин
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