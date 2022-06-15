Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Израиль поможет Европе отказаться от российского газа

Европейский союз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках газа в ЕС

Фото: AP

Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который должен помочь Европе отказаться от топлива из России, пишет Al Jazeera. Поставки будут идти из Израиля через Египет и обеспечат поступление «существенных» объемов газа, указала израильская сторона.

Топливо направят через трубопровод к терминалу на египетском побережье Средиземного моря, откуда его уже в виде сжиженного природного газа (СПГ) доставят покупателю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает соглашение историческим, а также выразила надежду на то, что оно поможет существенно нарастить энергобезопасность Европы.

Котировки TTF1! от TradingView

О намерении Израиля помочь Европе с поставками газа стало известно в начале апреля. Тогда израильская сторона указывала, что готова сделать все возможное для решения европейских энергетических проблем, возникающих на фоне неопределенности с поставками газа из России.

Сотрудничество Европы с Египтом также наращивается: в апреле крупная итальянская компания Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и увеличении поставок СПГ в другие страны ЕС.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле заявили о нулевой точке российско-американского диалога
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.