Израиль поможет Европе отказаться от российского газа

Европейский союз, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках газа в ЕС

Евросоюз, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа, который должен помочь Европе отказаться от топлива из России, пишет Al Jazeera. Поставки будут идти из Израиля через Египет и обеспечат поступление «существенных» объемов газа, указала израильская сторона.

Топливо направят через трубопровод к терминалу на египетском побережье Средиземного моря, откуда его уже в виде сжиженного природного газа (СПГ) доставят покупателю. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает соглашение историческим, а также выразила надежду на то, что оно поможет существенно нарастить энергобезопасность Европы.

О намерении Израиля помочь Европе с поставками газа стало известно в начале апреля. Тогда израильская сторона указывала, что готова сделать все возможное для решения европейских энергетических проблем, возникающих на фоне неопределенности с поставками газа из России.

Сотрудничество Европы с Египтом также наращивается: в апреле крупная итальянская компания Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и увеличении поставок СПГ в другие страны ЕС.