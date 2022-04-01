Израиль захотел помочь Европе отказаться от российского газа

Израиль захотел увеличить поставки газа в Европу

Израиль захотел увеличить поставки газа, чтобы помочь Европе отказаться от российского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на спецпредставителя министерства иностранных дел страны по вопросам энергетики Джонатана Миллера.

Миллер заявил, что Израиль готов сделать все возможное для решения европейских энергетических проблем. Ранее лидеры Евросоюза обратились к Израилю с вопросом об увеличении поставок газа, так как многие европейские страны начали отказываться от российского газа в рамках санкций из-за кризиса на Украине, а цены на энергоносители начали расти.

По словам спецпредставителя, экспорт израильского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу будет осуществляться через Египет. Он отметил, что страна уже говорила с египетскими партнерами об увеличении количества поставок. «В краткосрочной перспективе это небольшие цифры, потому что мы должны полагаться на существующую инфраструктуру, но я думаю, что сейчас самое время для Европы, Израиля, Египта и партнеров рассмотреть среднесрочные и долгосрочные решения о том, как мы будем поставлять газ на европейский рынок», — добавил Миллер.

Он также отметил, что долгосрочные решения могут включать использование газопровода East-Med, который до сих пор находится в разработке. По словам Миллера, будущее сотрудничество также может быть сосредоточено на поставках СПГ, на увеличении экспортных мощностей Египта и строительстве более дешевых трубопроводов из Израиля.

Ранее власти Израиля и Турции обсудили строительство газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из России на юг Европы. Решение по проекту стоимостью 1,5 миллиарда долларов может быть принято в ближайшее время.