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Альтернативу российским поставкам газа решили искать через «Левиафан»

Reuters: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для замены российского газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Власти Израиля и Турции проводят обсуждения по строительству газопровода, который создаст альтернативу поставкам газа из России на юг Европы. Как сообщает Reuters пути решили искать через строительство газопровода к израильскому месторождению «Левиафан».

Конкретные решения по этому проекту могут быть приняты уже в ближайшие месяцы, строительство трубопровода длиной 500-550 километров может обойтись в 1,5 миллиарда долларов. В разговоре с агентством представители правительства и промышленности обеих стран подчеркнули, что газопровод сейчас обсуждается как возможная европейская замена российским энергопоставкам, однако для достижения каких-либо договоренностей потребуется «сложное маневрирование».

Месторождение «Левиафан» снабжает Израиль, Иорданию и Египет. Его владельцы — Chevron и израильские фирмы NewMed Energy и Ratio Oil — планируют увеличить добычу с 12 до 21 миллиарда кубометров в год. Для сравнения, в прошлом году Евросоюз импортировал 155 миллиардов кубометров российского газа, что составляет почти 40 процентов его потребления. Турция потребляет около 50 миллиардов кубометров природного газа в год и импортирует его в основном по трубопроводам из России, Ирана и Азербайджана.

Правительство Израиля анонсировало открытие «Левиафана» в 2010 году как веху в обеспечении энергетической независимости и инструмент для усиления своего геополитического влияния посредством крупных экспортных сделок. Несколько лет назад российский «Газпром» вел переговоры о покупке 30 процентов, однако впоследствии компания потеряла интерес к разработке месторождения.

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Платон Щукин
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