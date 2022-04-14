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Египет поможет Европе отказаться от российского газа

Итальянская Eni договорилась с Египтом об увеличении добычи газа

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Итальянская Eni подписала соглашение об увеличении добычи газа в Египте и наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет Reuters.

Этот шаг был сделан в то время, когда Европа активизировала усилия по поиску альтернативных источников импорта газа, чтобы сократить свою зависимость и отказаться от российского газа. При этом не только Египет может помочь в этом. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заключил сделку по увеличению импорта топлива из Алжира, чтобы заменить часть из 29 миллиардов кубометров, которые страна получает из России.

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Eni, которая в 2015 году открыла сверхгигантское газовое месторождение Zohr в Египте, заявила, что договорилась с Египетской холдинговой компанией природного газа (EGAS) об увеличении добычи газа и активизации разведки на существующих и новых месторождениях. Соглашение может привести к отгрузке до трех миллиардов кубометров СПГ в Европу в этом году. Eni, крупнейшим акционером которой является государство, владеет долей в египетском заводе по производству СПГ Damietta мощностью более 7,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее стало известно, что Египет подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с некоторыми европейскими государствами вместо России и Украины.

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Платон Щукин
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