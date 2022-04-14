Египет предпочел европейское зерно российскому

Египет объявил о закупке 350 тысяч тонн пшеницы в Европе вместо России и Украины

Египет подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с некоторыми европейскими государствами, пишет ТАСС со ссылкой на Главное Управление по поставкам товаров (GASC).

О каких именно странах идет речь, не уточняется. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта должно обеспечить шесть миллиона тонн зерна в этот урожайный сезон.

Египет выступает крупнейшим импортером пшеницы в мире, каждый год закупая около 11-13 миллионов тонн зерна. Основными экспортерами были Россия и Украина. Первая поставила в страну около 8,2 миллиона тонн (74,5 процента всего импорта зерна) в 2021 году. Доля Украины — 20 процентов, остальное восполнялось за счет других государств. Однако из-за ситуации на Украине некоторые цепочки поставок оказались нарушены. Теперь Египет предпочел закупки у Европы.

Каир начал искать альтернативные рынки, в том числе неевропейские. Уже определены 14 потенциальных экспортеров зерна, среди них США, Аргентина, Канада, Парагвай. Ранее сообщалось, что Египет задумался об отказе от импорта пшеницы из России и Украины. Государство объявило о планах реформировать систему закупок зерна. Египет будет рассматривать для импорта только страны Европы.