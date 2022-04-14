Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Египет предпочел европейское зерно российскому

Египет объявил о закупке 350 тысяч тонн пшеницы в Европе вместо России и Украины

Фото: Shutterstock

Египет подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с некоторыми европейскими государствами, пишет ТАСС со ссылкой на Главное Управление по поставкам товаров (GASC).

О каких именно странах идет речь, не уточняется. Министерство снабжения и внутренней торговли Египта должно обеспечить шесть миллиона тонн зерна в этот урожайный сезон.

Египет выступает крупнейшим импортером пшеницы в мире, каждый год закупая около 11-13 миллионов тонн зерна. Основными экспортерами были Россия и Украина. Первая поставила в страну около 8,2 миллиона тонн (74,5 процента всего импорта зерна) в 2021 году. Доля Украины — 20 процентов, остальное восполнялось за счет других государств. Однако из-за ситуации на Украине некоторые цепочки поставок оказались нарушены. Теперь Египет предпочел закупки у Европы.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Каир начал искать альтернативные рынки, в том числе неевропейские. Уже определены 14 потенциальных экспортеров зерна, среди них США, Аргентина, Канада, Парагвай. Ранее сообщалось, что Египет задумался об отказе от импорта пшеницы из России и Украины. Государство объявило о планах реформировать систему закупок зерна. Египет будет рассматривать для импорта только страны Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На крейсере «Москва» произошел взрыв
Минобороны заявило об уничтожении двух складов с вооружением ВСУ
Россиянок исключили из сборной Украины по биатлону
Чиновника администрации Элисты арестовали за фейки о ВС России
Сын Владимира Жириновского выступил с речью на поминках отца
Минобороны сообщило об уничтожении 770 военных объектов Украины
Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета и беспилотника
Совбез Белоруссии сообщил о попытке втянуть страну в конфликт на Украине
IT-специалистам уточнили условия для получения льготной ипотеки
В Минобороны рассказали об очередной группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.