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Египет начал искать альтернативы зерну из России

Египет начал искать альтернативы зерну в Европе из-за происходящего на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Турбулентность на мировом зерновом рынке заставила Египет задуматься об отказе от импорта пшеницы из России и Украины. Государство объявило о планах реформировать систему закупок зерна в пользу европейских экспортеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый план позволит экспортерам пшеницы предлагать товар без конкурентного отбора, напрямую в Министерство снабжения и внутренней торговли Египта. Предложения о продаже по самой низкой цене будут направляться в министерство для рассмотрения на следующий день. Вместо привычных тендерных закупок на 55-60 тысяч тонн зерна государство планирует закупать 50 тысяч тонн напрямую, утверждают источники агентства.

В настоящее время страна импортирует зерно только в рамках тендеров преимущественно из портов Черного моря. Однако из-за нестабильных поставок, связанных со спецоперацией, Египет пересмотрел возможность закупать товары из России и Украины. 11 апреля государственное агентство по закупкам продовольствия объявило о новом тендере 13 апреля. Египет будет рассматривать для импорта только страны Европы.

В течение последних пяти лет Россия являлась крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. Сокращение экспорта зерна может привести к голоду ряда стран Ближнего Востока и Африки, по мнению российских экспертов в области мировой экономики.

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Платон Щукин
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