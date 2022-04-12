Ряду стран предрекли голод без российского зерна

Доцент РУДН Белхароев спрогнозировал голод Ближнему Востоку и Африке без зерна из России

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что санкции против России могут привести к значительному сокращению экспорта зерна. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Экономист напомнил, что в течение последних пяти лет Россия являлась крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. Поэтому при сокращении экспорта зерна он предрек голод ряду стран. Эксперт спрогнозировал, что с этой проблемой, в первую очередь, столкнутся страны Ближнего Востока и Северной, Тропической Африки.

«Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом», — допустил он.

Белхароев напомнил, что санкции против России также ввели крупнейшие мировые грузоперевозчики, поэтому их суда не будут заходить в морские порты страны. Следовательно, даже если в России будет достаточный объем зерна, то продать его не получится.

Специалист добавил, что частично экспорт зерна осуществляется в страны СНГ и ЕС. По его словам, Россия занимает 20 процентов мирового рынка зерна, а заменить этот объем невозможно.