США расширили санкции против российской нефти

США ввели санкции против 14 российских компаний и трех перевозящих нефть судов

Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, включив в них 14 компаний из России и три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Либерии и управляющие танкерами, которые перевозят российскую нефть с нарушением ценового потолка. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В России под ограничительные меры попали «АБС Электротехника», «Эссет Автоматизация», «Эссет Электро», «Доминион Никольский», «Доминион Тверская-Ярославская», «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством», «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Мосэн эссет менеджмент», «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика», «ВНИИР Промэлектро» и «ВНИИР-Трансстрой».

Также ужесточение санкционного режима направлено на Kazan Shipping Incorporated, Progress Shipping Company Limited и Gallion Navigation Incorporated, которые управляют судами Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century соответственно.

В заявлении Госдепартамента указано, что все три судна были задействованы в поставках российской нефти по цене партии выше 60 долларов за баррель после начала декабря прошлого года, когда потолок цен вступил в силу.

Ранее сообщалось, что Дания может начать проверку судов, следующих через датские проливы с грузом российской нефти, на предмет корректных финансовых документов и наличия страховки. В случае если контролеры найдут проблемы, страна может заблокировать движение танкера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию по существу, но напомнил, что все стороны должны соблюдать правила международного торгового судоходства. По данным СМИ, поводом для блокировки может стать опасность, которую представляют российские суда для экологии, что связано с солидным возрастом используемых судов и недостаточностью страхового покрытия в случае разливов и аварий.