Дания собралась блокировать сомнительные танкеры с российской нефтью

FT: Дания начнет блокировать пренебрегающие страховкой суда с российской нефтью

Власти Дании поручили проверять проходящие через проливы танкеры, не имеющие страховки западных компаний. Выполнять такие действия контролирующим органам позволит правило, разрешающее проверку судов, которые могут представлять угрозу для экологии, пишет Financial Times.

Основной целью таких мероприятий, утверждают источники, знакомые с ходом переговоров в Брюсселе, являются танкеры с российской нефтью. Если контролеры выявят те или иные проблемы, судно могут заблокировать.

Через внутренние воды Дании идет 60 процентов всего морского нефтяного экспорта России, и в том числе для него используют суда, страховка которых выглядит сомнительной, а финансовая отчетность может оказаться поддельной. Евросоюз полагает, что в случае разливов такие страховые полисы не покроют нанесенный экологии ущерб.

При этом российские компании используют старые танкеры, для которых вероятность крупных аварий значительно выше. Поэтому, считают официальные лица, требование страхования от фирм с репутацией вполне оправдано. В то же время они задаются вопросом, что будут делать военно-морские силы Дании, если судно с российской нефтью не остановится.

Потолок цен на нефть, установленный западными странами, разрешает страхование грузов российской нефти европейским компаниям в случае, если стоимость партии не превышает 60 долларов за баррель.

Таким образом, если нефть, которую везет танкер, в реальности стоит выше, то либо ее застраховала другая компания, либо имеет место обман страховщика, либо западный страховщик пошел на нарушения и должен быть наказан.

Издание отмечает, что предложение о контроле судов в Евросоюзе начали рассматривать на фоне того, что в последние месяцы потолок перестал работать, а российская нефть устойчиво продается дороже 60 долларов за баррель. Опрошенные им эксперты указывают, что Дания при содействии ЕС может существенно осложнить такие поставки, что приведет к увеличению дисконта, а значит, и падению нефтегазовых доходов России, что и является основной целью санкций.