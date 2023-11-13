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16:27, 13 ноября 2023Экономика

Цены на российскую нефть резко упали

Argus: стоимость российской нефти Urals упала в начале ноября до 66,19 доллара
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость барреля российской эталонной марки нефти Urals упала в начале ноября до 66,19 доллара. Речь идет о резком снижении цен на сырье в порту Приморск на Балтийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Argus Media.

Таким образом, в начале ноября стоимость Urals практически вернулась к потолку цен на российскую нефть, установленному странами «Большой семерки» (G7) и Австралией на уровне в 60 долларов за баррель. В этом месяце стоимость сырья превысила предельный уровень лишь на 6,19 доллара, уточнили эксперты.

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Санкции в отношении морских перевозок российской нефти были введены западными странами в начале декабря 2022 года. Согласно действующим ограничениям, страховым компаниям запрещается оказывать услуги танкерам, доставляющим сырье стоимостью более 60 долларов.

Однако летом 2023 года средние цены на Urals оказались выше установленной планки. Тенденция продолжилась и осенью. В Министерстве финансов ранее сообщили, что во втором месяце осени средняя стоимость барреля Urals составила 81,52 доллара. Котировки российского сырья оказались всего на десять долларов ниже в сравнении с североморской Brent (91,09 доллара). При этом в сентябре стоимость Urals была еще выше — на уровне в 83,08 доллара, заключили в ведомстве.

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      Анатолий Акулов
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