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12:55, 15 ноября 2023Экономика

В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Песков предупредил Данию после слухов о возможности задержания российских судов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Сообщения о возможности дополнительной проверки и задержания Данией российских судов, следующих с грузом нефти, невозможно комментировать, потому что речь пока идет только о публикации в одной газете на основании анонимных источников. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, у Кремля нет свидетельств подготовки Евросоюза к таким действиям, хотя, возможно, подтверждение слухов есть у Минтранса. Вместе с тем Песков указал, что блокировка танкеров в датских проливах была бы серьезной вещью.

«С другой стороны, здесь следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства», — подчеркнул он.

О возможности блокировки российских танкеров ранее сообщило издание Financial Times. Его источники утверждают, что обсуждение происходит на фоне массовых нарушений ценового потолка, установленного рядом западных стран. Он означает, что европейские страховые компании имеют право обслуживать только те суда с российской нефтью, которые доставляют ее по цене ниже 60 долларов за баррель.

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Если партия нефти стоит дороже, то либо страховщик нарушает условия ценового потолка, либо его ввели в заблуждение, либо сопровождением занимается не слишком известная на рынке компания.

В последнем случае, считают в руководстве ЕС, ситуация чревата крупными экологическими проблемами. Теневой флот, с помощью которого Россия перевозит нефть, очень старый, и вероятность аварий достаточно высока. В случае катастрофы имеющейся страховки может не хватить для того, чтобы справиться с последствиями.

Вместе с тем, как указывается в материале, европейские чиновники пока не до конца оценили последствия такого шага. В частности, им нужно понять, что делать, если российский танкер не остановится по требованию.

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      Платон Щукин
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