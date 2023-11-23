Крупные европейские компании отказались перевозить нефть из России

Reuters: три греческие компании перестали перевозить нефть из РФ из-за санкций

Три крупные греческие судоходные компании — Minerva Marine, Thenamaris and TMS Tankers — последние несколько недель отказываются транспортировать российскую нефть. Таким образом перевозчики надеются избежать санкций США, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные по отгрузкам топлива.

Компании активно сотрудничали с Россией, рискуя попасть под санкции, но в то же время рекордно зарабатывая. Греческие танкеры перевозили российскую нефть и нефтепродукты вплоть до сентября-октября, однако в ноябре перевозчики отклонили все запросы на поставки в этом и следующих месяцах.

Для России уменьшение числа перевозчиков, готовых транспортировать подсанкционное топливо в дружественные страны, является ударом, пишет агентство. В частности, флот отказавшихся сотрудничать с Москвой греческих компаний насчитывает более 100 танкеров — суда способны перевозить 2,4 миллиона баррелей в день. Причем решить проблему с поставками не поможет и так называемый теневой флот, заключил один из трейдеров.

Под новые санкции США уже попали танкеры, задействованные в перевозке российской нефти с нарушением потолка цен. 16 ноября санкции были введены против судов Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century, ходивших под флагом Либерии и связанных с ними трейдерских компаний. Они занимались доставкой нефти в Индию, причем один из танкеров должен прибыть в индийский Вадинар на этой неделе.

На этом фоне во второй половине ноября поставки нефти из российских портов сократились до минимума за последние три месяца. 19 ноября было отправлено 2,7 миллиона баррелей топлива, меньший результат в этом году был зафиксирован только 20 августа и 6 июня.