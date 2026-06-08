«Страна.ua»: Россия не согласится на условия Зеленского и лидеров «евротройки»

Россия не согласится на условия урегулирования конфликта на Украине, перечисленные в заявлении по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему, "как предложить России прекратить войну по линии фронта, чтобы она точно от этого отказалась". Ранее тема эта была выдержана в письме Зеленского к [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в сообщении.

Издание критикует условие, связанное с остановкой конфликта по существующей линии соприкосновения, а также пункт о вводе иностранных войск на Украину, против чего категорически выступает Москва.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, Стармер и Мерц заявляют о намерении как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, но при этом делают все для его продолжения.