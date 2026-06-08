Глава МИД Польши Сикорский: Недовольные Зеленским политики пусть едут на фронт

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к критикам украинского президента Владимира Зеленского среди польских политиков, призвав их «идти на фронт». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Пожалуйста, пусть польские политики, которые строят из себя крутых в отношениях с Украиной, сначала поедут на фронт и разнесут там пару российских танков. Тогда они будут гораздо убедительнее. Правда», — сказал он.

Министр также высказался о вопросе возможного изъятия у Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла. Сикорский понадеялся, что в Польше «не получится так», что «борец» с президентом России Владимиром Путиным потеряет орден, а бывший канцлер Германии Герхард Шредер его сохранит.

Ранее Зеленский присвоил элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). На ее счету множество преступлений, в том числе и Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Этот шаг возмутил общественность и официальных лиц Польши.