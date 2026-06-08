В Германии выступили с предложением по переговорам с Россией

Лидер ЛП Германии ван Акен предложил назначить Меркель переговорщиком с Россией

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Германии Ян ван Акен предложил поручить бывшему канцлеру Ангеле Меркель представлять Европу на переговорах с Россией. Его цитирует Spiegel.

Политик отметил, что Меркель является серьезным переговорщиком, способным учитывать перспективы Евросоюза (ЕС). Он также считает, что ее будут воспринимать всерьез как российские, так и украинские власти.

Ван Акен пдобавил, что Европа должна активнее участвовать в переговорах, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп «не спасет Украину».

При этом сама Меркель отказалась стать посредником в будущих переговорах. Она заявила, что контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «политическая власть».