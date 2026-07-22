Страна НАТО предложила Польше забрать предназначавшиеся для Украины истребители

Залевский: Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей истребители МиГ-29

Одна из стран НАТО предложила Польше передать ей советские истребители МиГ-29, которые изначально предназначались для Украины. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире RadioZet.

«Мы получили предложение со стороны одного из наших союзников по НАТО», — сказал он.

Однако, по словам замминистра, на первом плане для Варшавы стоят переговоры с Украиной. При этом Залевский уклонился от ответа, является ли страной НАТО, о которой идет речь, Болгария.

Ранее стало известно, что Украина хочет получить от Польши оборудование для ремонта и истребители МиГ-29 в обмен на дроны. Отмечалось, что между Польшей и Украиной продолжается переговорный процесс относительно возможной передачи авиационной техники для нужд Киева.