В России оценили шансы возвращения западных компаний
Западным компаниям, которые ушли из России после начала боевых действий на территории Украины, будет трудно снова зайти на этот рынок. Так шансы возвращения зарубежных предприятий в разговоре с «Лентой.ру» оценил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«[Возвращение возможно] после снятия санкций, что в общем-то можно прогнозировать после окончания специальной военной операции (СВО), правда, не сразу, это займет несколько лет. Коммерческие структуры Запада, Евросоюза, США будут пытаться вновь выйти на российский рынок», — сказал депутат.
По мнению Артема Кирьянова, сейчас на российский рынок будет зайти труднее, чем после распада СССР.
В 1990-е годы эти компании заходили, что называется, в режиме наибольшего благоприятствования, не было никаких российских конкурентов. Сегодня ситуация совершенно поменялась, и на те или иные продукты транспортных компаний у нас сегодня есть свои аналоги или они будут [появляться] в течение ближайшего времени
«Компании будут возвращаться, но возвращаться с серьезными потерями по объему рынка и серьезными вопросами к стоимости той или иной продукции, поскольку у нас уже формируется конкурентная среда практически по всей номенклатуре, которую сегодня может предложить европейский, американский или транснациональный производитель для населения», — добавил парламентарий.
По информации Financial Times (FT), с начала военных действий на территории Украины убытки европейских компаний на российском рынке составили около 100 миллиардов евро. Крупнейшие потери понесли нефтегазовые предприятия. Больше всего денег лишились фирмы из Великобритании, Германии и Франции.
Издание изучило показатели 600 компаний. Из них 176 столкнулись с обесцениванием активов, расходами из-за изменения курса валют, тратами, связанными со сворачиванием бизнеса.