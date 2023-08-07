В России оценили шансы возвращения западных компаний

Депутат Кирьянов: западным компаниям будет трудно вернуться в Россию

Западным компаниям, которые ушли из России после начала боевых действий на территории Украины, будет трудно снова зайти на этот рынок. Так шансы возвращения зарубежных предприятий в разговоре с «Лентой.ру» оценил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«[Возвращение возможно] после снятия санкций, что в общем-то можно прогнозировать после окончания специальной военной операции (СВО), правда, не сразу, это займет несколько лет. Коммерческие структуры Запада, Евросоюза, США будут пытаться вновь выйти на российский рынок», — сказал депутат.

По мнению Артема Кирьянова, сейчас на российский рынок будет зайти труднее, чем после распада СССР.

В 1990-е годы эти компании заходили, что называется, в режиме наибольшего благоприятствования, не было никаких российских конкурентов. Сегодня ситуация совершенно поменялась, и на те или иные продукты транспортных компаний у нас сегодня есть свои аналоги или они будут [появляться] в течение ближайшего времени Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Компании будут возвращаться, но возвращаться с серьезными потерями по объему рынка и серьезными вопросами к стоимости той или иной продукции, поскольку у нас уже формируется конкурентная среда практически по всей номенклатуре, которую сегодня может предложить европейский, американский или транснациональный производитель для населения», — добавил парламентарий.

По информации Financial Times (FT), с начала военных действий на территории Украины убытки европейских компаний на российском рынке составили около 100 миллиардов евро. Крупнейшие потери понесли нефтегазовые предприятия. Больше всего денег лишились фирмы из Великобритании, Германии и Франции.

Издание изучило показатели 600 компаний. Из них 176 столкнулись с обесцениванием активов, расходами из-за изменения курса валют, тратами, связанными со сворачиванием бизнеса.