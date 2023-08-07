Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:36, 7 августа 2023Экономика

Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО

FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО

Фото: Nastuh Abootalebi / Unsplash

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции (СВО) на Украине составили не менее 100 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчеты крупнейших фирм Европы за последние полтора года.

Отмечается, что 176 европейских компаний за этот период столкнулись с обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, а также разовыми расходами, которые были вызваны продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса. При этом уточняется, что в анализе не учитываются непрямые макроэкономические факторы, включая повышенную стоимость энергоресурсов и другой продукции вследствие спецоперации и антироссийских санкций.

По данным издания, наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Отмечается, что совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Однако в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные компании не испытали финансовых трудностей.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в первом полугодии 2023 года сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на восемь процентов, до 14,35 миллиона тонн. Снижение произошло на фоне потери объемов с проекта «Сахалин-2» в России. В первом квартале Shell произвела 7,19 миллиона тонн СПГ, а во втором — 7,17 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Чехия предоставила Украине симулятор F-16

    В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя

    Делегация Украины провела переговоры с более 30 странами в Джидде

    Медведь сбежал из иракского самолета в Дубае

    45-летняя Николь Шерзингер станцевала на камеру в бикини

    В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства

    Ирак потребовал у двух стран выдать обвиняемых в краже госсредств

    Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова

    Жителей российского города призвали экономить электроэнергию

    Раскрыт смысл названия дома-урожая в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости