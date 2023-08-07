Оценены потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО

FT: европейские компании потеряли €100 млрд на российском рынке после начала СВО

Прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала специальной военной операции (СВО) на Украине составили не менее 100 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на отчеты крупнейших фирм Европы за последние полтора года.

Отмечается, что 176 европейских компаний за этот период столкнулись с обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, а также разовыми расходами, которые были вызваны продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса. При этом уточняется, что в анализе не учитываются непрямые макроэкономические факторы, включая повышенную стоимость энергоресурсов и другой продукции вследствие спецоперации и антироссийских санкций.

По данным издания, наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли нефтегазовые компании. Отмечается, что совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиарда евро. Однако в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные компании не испытали финансовых трудностей.

Ранее сообщалось, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в первом полугодии 2023 года сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на восемь процентов, до 14,35 миллиона тонн. Снижение произошло на фоне потери объемов с проекта «Сахалин-2» в России. В первом квартале Shell произвела 7,19 миллиона тонн СПГ, а во втором — 7,17 миллиона.