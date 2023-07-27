Нефтяной гигант снизил производство после решения уйти из России

Shell в 2023 году сократила производство СПГ из-за потери объемов «Сахалина-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в первом полугодии 2023 года сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на восемь процентов, до 14,35 миллиона тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Отмечается, что снижение произошло на фоне потери объемов с проекта «Сахалин-2» в России.

В первом квартале Shell произвела 7,19 миллиона тонн СПГ, а во втором — 7,17 миллиона. В текущем третьем квартале компания рассчитывает на выработку 6,3-6,9 миллиона тонн СПГ с учетом плановых ремонтов на некоторых предприятиях. Также у Shell уменьшились продажи СПГ. В январе-июне 2023 года они сократились на два процента, до 33 миллионов тонн с 33,5 миллиона годом ранее.

Помимо этого, во втором квартале текущего года нефтегазовый гигант в шесть раз, с 18,04 миллиарда до 3,134 миллиарда долларов, снизил чистую прибыль. Показатели прибыли без учета разовых факторов составили 5,073 миллиарда долларов, что примерно на полмиллиарда меньше среднего прогноза опрошенных Vara Research аналитиков.

В апреле правительство России разрешило продажу примерно 27,5 процента в новом операторе проекта «Сахалин-2» «Сахалинской энергии» структуре компании «Новатэк». Shell должна получить 94,8 миллиарда рублей, сообщал ТАСС.

Проект «Сахалин-2» ранее реализовался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома» и Shell долями в прежнем операторе владели японские Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов). В июне 2022 года президент России указом также предписал сменить оператора нефтегазового проекта на российского и передать имущество компании в собственность государства.

Японские компании сохранили долю в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ 2», ссылаясь на необходимость обеспечивать энергетическую безопасность страны. Минфин Японии освободил проекты от действия санкций, касающихся услуг строительства и инжиниринга.