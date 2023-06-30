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12:25, 30 июня 2023Экономика

Япония ослабила санкции против газовой отрасли России

Япония вывела из-под санкций российские проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ 2»

Фото: LightChaserPH / SHutterstock / Fotodom

Минфин Японии объявил об освобождении российских проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ 2» от действия санкций, касающихся услуг строительства и инжиниринга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на японское министерство экономики.

Ограничения в связи с событиями на Украине 26 мая ввели в отношении 80 российских компаний. С 30 сентября они перестанут распространяться на оказание услуг по строительству и инжинирингу, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и природного газа для указанных российских проектов нефтегазовой отрасли.

Ослабление санкций объяснили необходимостью обеспечивать энергетическую безопасность Японии. По тем же соображениям страна сохраняет долю во всех трех проектах. Соответствующее заявление японского премьера Фумио Кисиды ранее цитировало РИА Новости.

Незадолго до введения майских санкций генконсул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония не только не вышла из «Арктик СПГ 2», но и планирует нарастить поставки российского газа оттуда на 2 миллиона тонн в год.

Ранее сообщалось, что, Япония, являющаяся крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ), сократила его закупки до 20-летнего минимума. В мае в соотношении год к году поставки в страну упали примерно на треть, до 4 миллионов тонн.

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    Дмитрий Воронин
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