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08:41, 16 мая 2023Экономика

Стало известно о планах Японии увеличить поставки российского газа

Генконсул в Саппоро Марин: Япония увеличит поставки российского газа через «Арктик СПГ 2»

Фото: Unsplash

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония не вышла из проекта «Новатэка» «Арктик СПГ 2». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Марин уточнил, что Япония нарастит поставки российского газа через «Арктик СПГ 2» на 2 миллиона тонн в год. Если планы удастся осуществить, то это произойдет к 2026 году. Он напомнил, что Mitsui & Co и японская национальная компания по нефти и металлам JOGMEC сохранили долю в 10 процентов в «Арктик СПГ 2».

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Однако, как стало известно, Токио заморозил новые инвестиции в проект с марта 2022 года из-за финансовых ограничений. Генконсул отметил, что «Арктик СПГ 2» работает, но еще не производит СПГ. Первую линию запустят к концу 2023 года, вторую — в 2024 и 2026 годах.

«Если все пойдет по плану, то Япония добавит еще около 2 миллионов тонн СПГ в год к той доле, которую она сейчас получает от России, то есть примерно в 9 процентов от общего объема импорта», — заключил он.

В апреле Япония перестала соблюдать потолок цен на нефть. Она добилась исключения из потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, согласованного странами «Большой семерки» (G7).

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Марина Совина
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