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12:19, 3 апреля 2023Экономика

Япония перестала соблюдать потолок цен на нефть

WSJ: Япония добилась разрешения не соблюдать ограничение цен на российскую нефть

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Япония добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По словам аналитиков издания, зависимость Японии от России в области ископаемого топлива объясняет нерешительность Токио в отношении «более полной поддержки Украины».

Ранее Япония добилась исключения для поставок из проекта «Сахалин-2», так как он стал ключевым источником поставок сжиженного природного газа в Японию. По словам профессора японского кампуса Университета Темпл Джеймса Брауна, Япония может отказаться от поставок российских энергоресурсов, но при этом не хочет этого делать.

Потолок цен на нефть из России в 60 долларов за баррель действует с 5 декабря. К ограничению присоединились страны G7, ЕС и Австралия. С 5 февраля потолок цен ввели также и на нефтепродукты из России — предельные цены на них установили на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории топлива.

В середине марта Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель, на пять процентов ниже рыночных цен. Представитель Украины заявил, что потолок цен нужно сократить сразу вдвое — до 30 долларов за баррель, однако власти США выступили за сохранение предельной цены на прежнем уровне. По словам Джона Кирби, введение этих ограничений «никогда не преследовало цель убрать российскую нефть с рынка».

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Вячеслав Агапов
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