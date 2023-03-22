На Украине захотели добиться снижения потолка цен на российскую нефть

Советник Зеленского Устенко: Украина хочет снизить потолок цен на нефть из РФ до $30

Советник президента Украины по экономике Олег Устенко рассказал, что Киев хочет добиться снижения потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Его слова приводит Newsweek.

Устенко также рассказал о «смешанных чувствах» из-за обсуждения снижения потолка. С одной стороны, Киев хочет немедленного его снижения, но одновременно с этим советник украинского лидера рассказал о желании увидеть должные результаты, для чего может потребоваться больше времени.

«Некоторые страны говорили, что потолок должен быть на уровне около 50 долларов, что для нас неприемлемо. Лучше продолжить обсуждения, а затем ввести гораздо более низкую цену», — сказал Устенко, указав, что 50 долларов за баррель «не сделают его счастливым».

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что страны «Большой семерки» хотят сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. При этом Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок до 51,45 доллара за баррель.

Ранее Устенко заявил, что российские энергоносители продолжают поступать в Европу, как «тараканы проникают в квартиру через любое доступное отверстие», и европейские чиновники должны решить вопрос с имеющимися лазейками.