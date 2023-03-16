Раскрыт план G7 по потолку цен на российскую нефть

WSJ: страны G7 намерены сохранить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов

Страны «Большой семерки» (G7) хотят сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«"Группа семи" хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель», — пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже рыночных цен.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 года. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. 10 января сообщалось о планах стран «Большой семерки» (G7) установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера вступила в силу с 5 февраля.