В США выступили за сохранение потолка цен на российскую нефть

Представитель Белого дома Кирби: США призывают сохранить потолок цен на российскую нефть

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал позицию США по сохранению потолка цен на российскую нефть. Его слова приводит ТАСС.

Кирби выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть и подчеркнул, что президент США Джо Байден призывает оставить ограничения.

При этом представитель Белого дома не ответил на вопрос, как Вашингтон относится к идее снижения потолка цен на российский энергоресурс. По его словам, введение этих ограничений «никогда не преследовало цель убрать российскую нефть с рынка», поскольку топливо из России создает стабильность на мировом энергетическом рынке.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.