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22:53, 7 марта 2023Экономика

G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть

В Минфине США анонсировали пересмотр потолка цен G7 на российскую нефть в марте

Фото: Unsplash

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны «Большой семерки» (G7) пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Ее слова приводит РИА Новости.

Розенберг анонсировала пересмотр потолка цен на российскую нефть и уточнила, что это произойдет в марте. Об этом она рассказала в рамках международной энергетической конференции CERAWeek, проходящей в Хьюстоне.

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Представитель ведомства не ответила на вопрос, надеется ли Вашингтон на изменение позиции Москвы по конфликту на Украине в результате действия потолка цен. «Это все, что я могу вам сказать на данный момент», — подчеркнула она.

У Розенберг также спросили, видят ли США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения потолка цен против российского сырья. «К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу», — заключила помощница главы Минфина.

Евросоюз и страны G7 установили потолок цен на произведенные в России нефтепродукты 5 февраля. С этого момента также запрещен импорт ресурсов на территорию Европы. Топливо, произведенное другими странами из российской нефти, под ограничения не попадает.

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Марина Совина
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