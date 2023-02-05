Вступил в силу потолок цен ЕС и G7 на импорт нефтепродуктов из России

Потолок цен ЕС и G7 в 45$ и 100$ на импорт нефтепродуктов России вступил в силу 5 февраля

Потолок цен на импорт топлива из России в страны Евросоюза (ЕС) и G7 вступил в силу в воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже действующие в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику. Она утверждает, что введенный ранее потолок цен на поставки российской нефти обходится РФ примерно в 160 миллионов евро ежедневно.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле принимают меры, чтобы захеджировать риски, связанные с эмбарго стран Евросоюза.