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15:10, 2 февраля 2023Мир

Евросоюз задумал ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ввести новые санкции против России 24 февраля

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением она выступила в четверг, 2 февраля, во время визита в Киев, пишет Arab News.

«Мы введем с нашими партнерами по G7 дополнительный потолок цен на российские нефтепродукты, и к 24 февраля — ровно через год после начала вторжения — мы постараемся ввести в действие 10-й пакет санкций», — сказала фон дер Ляйен во время пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, уже введенные в отношении Москвы ограничения якобы «разъедают» российскую экономику.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.

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Варвара Кошечкина
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