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14:47, 2 февраля 2023Бывший СССР

Глава Еврокомиссии встретилась с Зеленским

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Зеленским в Киеве

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Начинаем очень важные евроинтеграционные дни на Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров ЕС. По словам главы ЕК, она приехала в Киев, чтобы еще больше углубить сотрудничество с республикой.

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Алевтина Запольская
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