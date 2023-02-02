Глава Еврокомиссии встретилась с Зеленским

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Зеленским в Киеве

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Начинаем очень важные евроинтеграционные дни на Украине. Это время, когда наши совместные договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров ЕС. По словам главы ЕК, она приехала в Киев, чтобы еще больше углубить сотрудничество с республикой.