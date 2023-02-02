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10:52, 2 февраля 2023Мир

Глава Еврокомиссии и еврокомиссары прибыли на Украину

Глава ЕК фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Боррель прибыли в Киев с группой комиссаров

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом, их сопровождает группа комиссаров Евросоюза. Об этом фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

«Рада быть вновь в Киеве… На этот раз с моей командой еврокомиссаров. Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — пояснила глава ЕК перед заседанием с киевскими властями.

Ранее сообщалось, что дер Ляйен и другие представители Евросоюза примут участие в саммите Украина — ЕС в Киеве, назначенный на 3 февраля.

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Виктория Кондратьева
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