В Киеве раскрыли детали готовящегося саммита Украина — Евросоюз

В пресс-службе Зеленского заявили, что саммит Украина — Евросоюз пройдет 3 февраля в Киеве

Саммит Украина — Евросоюз (ЕС) пройдет 3 февраля в Киеве. Детали готовящегося мероприятия раскрыла пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, говорится на официальном сайте главы государства.

Пресс-служба Зеленского опубликовала сообщение о разговоре президента с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Там указано, что политики обсудили грядущий саммит.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», — говорится в заявлении на сайте.

Ранее высокопоставленный источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен намерены провести с Зеленским саммит 3 февраля. Формат встречи при этом не уточнялся.