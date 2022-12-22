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14:07, 22 декабря 2022Мир

Главы Евросовета и Еврокомиссии проведут саммит с Зеленским

Главы Евросовета и Еврокомиссии проведут саммит с президентом Украины Зеленским 3 февраля

Фото: Nathan Howard / Pool / CNP / Globallookpress.com

Главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут 3 февраля проведут саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает высокопоставленный источник РИА Новости в Брюсселе.

Формат встречи — виртуальная или с физическим присутствием Зеленского — не уточняется. «Я могу подтвердить, что саммит ЕС — Украина пройдет 3 февраля, и у президента Зеленского есть открытое приглашение посетить Брюссель. Саммит будет с участием не 27 лидеров стран ЕС, а с президентами Евросовета и Еврокомиссии», — сообщает источник.

21 декабря украинский лидер совершил первую с начала боевых действий зарубежную поездку в США, где встретился с американским коллегой Джо Байденом. Байден в ходе встречи с ним отметил, что президент России Владимир Путин «не намерен прекращать эту войну». Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что Конгресс поддержит пакет помощи в 45 миллиардов долларов.

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Виктория Кондратьева
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