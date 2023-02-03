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12:48, 3 февраля 2023Мир

В Кремле рассказали об отношении России к эмбарго ЕС на нефтепродукты

Песков заявил, что Россия негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты

Фото: Nick Oxford / Reuters

В Кремле принимают меры, чтобы захеджировать риски, связанные с эмбарго стран Евросоюза на российские нефтепродукты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитату приводит РИА Новости.

Рассказывая об отношении Москвы к таким мерам, Песков назвал его негативным.

Санкции стран Запада против российской нефти вступили в силу 5 декабря. ЕС больше не принимает нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив корректировку предельной стоимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начнут действовать с 5 февраля.

Как стало известно ранее газете «Коммерсантъ», на фоне введения потолка цен на нефть Москва задумалась о переходе на новую систему расчета нефтяных налогов. Основный вариант — полный отказ от использования котировки российской Urals и переход к котировкам Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта (их, по словам собеседников издания, будет определять государство).

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Виктория Кондратьева
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