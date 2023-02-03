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11:07, 3 февраля 2023Экономика

В России задумали рассчитывать нефтяные налоги по-новому

«Ъ»: в России могут перейти на расчет нефтяных налогов на базе котировок Brent

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В условиях действия потолка цен на российскую нефть и появления рисков для доходов бюджета власти страны задумались о переходе на новую систему расчета нефтяных налогов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поручение правительству представить предложения по уточнению методики определения цен на нефть для расчета налогов было дано в конце января, на работу был отведен месяц. Основный вариант — полный отказ от использования котировки российской Urals и переход к котировкам Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта (их, по словам собеседников издания, будет определять государство).

Правительство, по утверждениям источников, вероятно, будет каждый месяц публиковать значения этих показателей, и компаниям нужно будет использовать их для расчетов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД). Дисконт могут ограничить 10 долларами за баррель, стоимость фрахта — 5-10. Таким образом, при нынешней цене брент котировка для расчета налогов была бы близка к заложенным в бюджете 70 долларам за баррель Urals — 62-67 доллара.

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Таким образом правительство сможет таргетировать цену продажи российской нефти и стимулировать компании торговать ею по цене, которая выгодна для бюджета: в ином случае их налоги возрастут.

Близкие к нефтекомпаниям источники «Ъ» утверждают, что уход от расчетов на базе Urals воспринимается «очередной мерой для повышения налоговой нагрузки на отрасль, поскольку бюджету нужны деньги». В Минфине, в свою очередь, утверждают, что в первом квартале будет «сформировано сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса».

Проблема с котировкой Urlas в том, что сейчас она не является универсальным и общепризнанным показателем, и реальные цены продажи российской нефти могут существенно отличаться от нее. До санкций на Европу приходилось около 85 процентов поставок российской нефти, и рынок Urals был высоколиквидным. Теперь же новые покупатели — в Индии, Китае, на Ближнем Востоке — цены сделок раскрывать не готовы. По оценкам Argus и Platts, дисконт Urals к Brent в январе в портах европейской части мог достигать 40 долларов за баррель, по словам одного из трейдеров — речь идет о 20 долларах, но проверить данные невозможно.

По данным, которые представил Минфин, в январе средняя цена нефти Urals составила 49,48 доллара за баррель. По сравнению с январем прошлого года показатель упал в 1,7 раза — тогда он составлял 85,64 доллара за баррель. По итогам 2022 года Urals в среднем торговался по 76,09 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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