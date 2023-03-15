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11:28, 15 марта 2023Экономика

В Евросоюзе предложили сильнее ограничить цены на российскую нефть

Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на нефть из РФ до $51,45 за баррель

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 51,45 доллара за баррель. Это на пять процентов ниже цен, сложившихся на рынке, сообщает Bloomberg.

Страны Евросоюза (ЕС) не в первый раз призывают сильнее ограничить цены на российские энергоресурсы. В прошлом году их предложения отвергли представители США, которые преследуют сразу две цели — сохранить приток российской нефти и ограничить доходы Москвы от экспорта.

Потолок цен ЕС и G7 на импорт нефтепродуктов из России вступил в силу 5 февраля. На тот момент лимит за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо) составил 100 долларов, а лимит за баррель для товаров с дисконтом (мазут) — 45 долларов. Цены решили пересматривать раз в два месяца.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введенные ограничения якобы «разъедают» российскую экономику, и потолок цен на нефть обходится России примерно в 160 миллионов евро ежедневно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не будут признавать лимит и будут работать так, чтобы существующая система ограничений не угрожала государственным интересам.

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Вячеслав Агапов
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