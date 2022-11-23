США разрешили морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2»

Минфин США разрешил морские перевозки нефти в Японию с проекта «Сахалин-2»

Министерство финансов США разрешило морские перевозки нефти с проекта «Сахалин-2», следует из опубликованной на сайте ведомства генеральной лицензии.

«Все транзакции, связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной в проекте "Сахалин-2", разрешены до 30 сентября 2023 года, с условием того, что продукт производства "Сахалин-2" полностью импортируется в Японию», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта «Сахалин-2» было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell.