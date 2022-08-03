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Нефтегазовому проекту «Сахалин-2» сменили оператора по указу Путина

Новым оператором «Сахалина-2» по решению правительства станет ООО «Сахалинская Энергия»

Фото: «Сахалин Энерджи »

Правительство России постановило создать нового оператора нефтегазовому проекту «Сахалин-2» — им станет ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов и будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Уставной капитал компании составит 10 тысяч рублей, «Газпром Сахалин холдинг» получит долю 50 процентов. На «Сахалинскую Энергию» переоформят лицензии на Пильтун-Астохское и Лунское месторождения нефти и газа, которые разрабатываются в рамках проекта.

Указ о смене оператора подписал президент России Владимир Путин в начале июля, целью была обозначена «защита национальных интересов и экономической безопасности страны. Проект «Сахалин-2» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома» долями в прежнем операторе владели британско-голландская Shell (27,5 процента минус 1 акция) и японские Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Согласно указу, зарубежные акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО — в противном случае их доля будет продана правительством российскому юрлицу. Средства за свою долю иностранные компании могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

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Софья Ермакова
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