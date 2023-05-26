Япония ввела санкции против 80 российских организаций

Япония ввела новый санкционный пакет, в который попали 80 российских компаний

Министерство иностранных дел Японии анонсировало новый санкционный пакет в отношении Москвы в связи с событиями на Украине, включающий в себя ограничения против 80 российских компаний, передает РИА Новости.

Новые ограничения затронули такие компании, как «Мегафон», НПО имени Лавочкина, ПАО «Камаз», Фонд «Сколково», а также «Сколтех». Подчеркивается, что ограничения на экспорт вступают в силу со 2 июня.

Ранее стало известно о намерении Евросоюза (ЕС) ввести санкции в отношении пяти граждан Молдавии, в том числе политика Илана Шора, бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер за поддержку России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что антироссийские санкции США не могут повлиять на контакты Москвы и Вашингтона по линии спецслужб. Он добавил, что необходимую информацию российская сторона может донести в любой момент по тем каналам, которые функционируют.