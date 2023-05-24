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19:22, 24 мая 2023Бывший СССР

ЕС введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии из-за поддержки России

ЕС введет санкции в отношении Плахотнюка, Шора, Таубер и других граждан Молдавии
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии, в том числе политика Илана Шора, бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер за попытку организовать пророссийский госпереворот. Об этом сообщил EUobserver.

Ранее стало известно, что ЕС разработал механизм введения санкций против представителей оппозиции Молдавии. Тем, кто им подвергнется, запретят въезд в страны объединения, а их активы будут заморожены.

В апреле молдавский суд приговорил лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков республики миллиарда долларов. Кроме того, его активы будут конфискованы.

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Алевтина Запольская
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