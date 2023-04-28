Евросоюз разработал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии

ЕС создал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии, которая угрожает республике

Евросоюз (ЕС) разработал механизм введения санкций против представителей оппозиции Молдавии, которые подрывают суверенитет республики, а также угрожают ее демократии и безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что лицам и компаниям, попавшим под ограничения, будет запрещен въезд в страны объединения, а их активы будут заморожены. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Молдавия входит в число государств, которые больше всего пострадали от спецоперации на Украине. «Мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну», — заявил он.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам. Целью миссии является повышение стабильности безопасности государства в сфере кризисов и гибридных угроз.