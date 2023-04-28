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22:05, 28 апреля 2023Мир

Евросоюз разработал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии

ЕС создал механизм введения санкций против оппозиции Молдавии, которая угрожает республике

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) разработал механизм введения санкций против представителей оппозиции Молдавии, которые подрывают суверенитет республики, а также угрожают ее демократии и безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Уточняется, что лицам и компаниям, попавшим под ограничения, будет запрещен въезд в страны объединения, а их активы будут заморожены. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Молдавия входит в число государств, которые больше всего пострадали от спецоперации на Украине. «Мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдавии, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну», — заявил он.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам. Целью миссии является повышение стабильности безопасности государства в сфере кризисов и гибридных угроз.

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Марина Совина
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