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19:07, 13 апреля 2023Бывший СССР

Лидера молдавской оппозиции приговорили к 15 годам лишения свободы

Президент Молдавии: лидера партии «Шор» приговорили к 15 годам за кражу $1 млрд из банков
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

В Молдавии судьи Апелляционной палаты приговорили лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Об этом президент республики Майя Санду сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава государства отметила, что оппозиционера также приговорили к конфискации активов.

Ранее Шор заявлял о разработке и регистрации законопроекта, который должен прекратить интеграцию Молдавии в Европейский союз и НАТО. По его словам, подобные процессы привели страну к экономическим трудностям и настроили ее «под внешнее управление».

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Алевтина Запольская
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